Scienza, più vicini al biocomputer alimentato da cellule cerebrali umane (Di sabato 4 marzo 2023) Nei prossimi anni l'umanità potrebbe acquisire le competenze per realizzare i biocomputer, dispositivi alimentati da cellule cerebrali umane in grado di rivoluzionare il calcolo quantistico e una serie di altri ambiti legati alla capacita' di computazione. Delineata sulla rivista Frontiers in Science, questa prospettiva e' stata descritta dagli scienziati della Johns Hopkins University, che hanno riportato il proprio pensiero in merito alle possibilita' e alle potenzialita' di questa tecnologia. Il team, guidato da Thomas Hartung, sostiene che i biocomputer potrebbero espandere notevolmente le capacita' dell'informatica moderna, creando nuovi e affascinanti campi di studio. "Informatica e intelligenza artificiale – afferma Hartung – hanno guidato la recente rivoluzione tecnologica, ma siamo ...

