Scienza, ecco come l'editing genetico potrebbe salvare i raccolti di riso (Di sabato 4 marzo 2023) Il metodo di editing genetico CRISPR/Cas potrebbe rappresentare la soluzione migliore per salvaguardare i raccolti di riso minacciati dai cambiamenti climatici. A confermare questa ipotesi uno studio, pubblicato sulla rivista Centre for Agriculture and Bioscience International Reviews, condotto dagli scienziati dell'Universita' Federale di Pelotas, in Brasile. Il team, guidato da Antonio Costa de Oliveira, ha valutato le tecniche di manipolazione genetica che potrebbero migliorare la resa delle colture. Il riso, spiegano gli esperti, e' uno dei cereali piu' consumati al mondo e supporta l'alimentazione di circa 3 miliardi di persone. Gli stress abiotici e biotici indotti dai cambiamenti climatici hanno influenzato la produzione e la qualita' delle colture. "Lo sviluppo di nuove ...

