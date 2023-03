Scienza, è italiano il primo robot lombrico utilizzabile per esplorazioni sotterranee (Di sabato 4 marzo 2023) Un gruppo di ricerca dell‘Istituto italiano di Tecnologia (IIT) a Genova ha realizzato il primo softrobot ispirato alla biologia dei lombrichi, che e’ in grado di strisciare grazie a un corpo artificiale modulare allungabile e accorciabile quando attraversato da aria in pressione. Il prototipo e’ stato descritto sulla rivista internazionale Scientific Reports del gruppo Nature, e rappresenta un primo modello di tecnologia bioispirata applicabile in futuro per l’esplorazione sotterranea, in spazi confinati e di altri pianeti. La Natura offre numerosi esempi di animali che per muoversi ed esplorare l’ambiente usano la flessibilita’ del loro corpo e la capacita’ di generare onde lungo di esso, come per esempio i serpenti, le lumache, i bruchi e i lombrichi. Alcuni di questi movimenti si trovano anche nelle radici delle ... Leggi su ildenaro (Di sabato 4 marzo 2023) Un gruppo di ricerca dell‘Istitutodi Tecnologia (IIT) a Genova ha realizzato ilsoftispirato alla biologia dei lombrichi, che e’ in grado di strisciare grazie a un corpo artificiale modulare allungabile e accorciabile quando attraversato da aria in pressione. Il prototipo e’ stato descritto sulla rivista internazionale Scientific Reports del gruppo Nature, e rappresenta unmodello di tecnologia bioispirata applicabile in futuro per l’esplorazione sotterranea, in spazi confinati e di altri pianeti. La Natura offre numerosi esempi di animali che per muoversi ed esplorare l’ambiente usano la flessibilita’ del loro corpo e la capacita’ di generare onde lungo di esso, come per esempio i serpenti, le lumache, i bruchi e i lombrichi. Alcuni di questi movimenti si trovano anche nelle radici delle ...

