Sciame sismico in corso ai Campi Flegrei: tre scosse avvertite in tutta la zona (Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDalle prime di questo pomeriggio, un piccolo Sciame sismico è in corso all'interno della caldera dei Campi Flegrei. Lo Sciame ha avuto inizio con un terremoto di magnitudo 2.6 che essendosi verificato a soli 3 chilometri di profondità, è stato chiaramente avvertito in gran parte dell'area flegrea. In particolare, la maggior parte delle segnalazioni sono arrivate da Pozzuoli, Bagnoli, Fuorigrotta e Quarto. Successivamente, tra le 14:37 e le 14:54 sono state registrate altre due scosse di magnitudo 1.7 e 2.1 che sono state avvertite nelle medesime aree. Questo nuovo aumento della sismicità è probabilmente da attribuire al sollevamento del suolo in corso ai Campi Flegrei sin dal ...

