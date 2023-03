Sci, Sofia Goggia vince la quarta coppa del mondo in discesa libera (Di sabato 4 marzo 2023) L’atleta azzurra Sofia Goggia ha collezionato un nuovo trionfo, vincendo la sua quarta coppa del mondo di discesa e la terza consecutiva della sua carriera, dopo quelle del 2018, 2021 e 2022. Il successo della campionessa bergamasca è divenuto certezza prima ancora di calcare pista della discesa norvegese di Kvitfijell, dopo che la slovena Ilka Stuhec, sua unica potenziale rivale, si era piazzata momentaneamente terza, non riuscendo dunque a raggiungere un numero di punti sufficiente a poter superare Sofia, in vantaggio per 179 punti. Secondo quanto riporta La Stampa, il quarto successo di Goggia le permette di eguagliare nella classifica di tutti i tempi la svizzera Michela Figini e la tedesca Katja Seizinger. ... Leggi su open.online (Di sabato 4 marzo 2023) L’atleta azzurraha collezionato un nuovo trionfo,ndo la suadeldie la terza consecutiva della sua carriera, dopo quelle del 2018, 2021 e 2022. Il successo della campionessa bergamasca è divenuto certezza prima ancora di calcare pista dellanorvegese di Kvitfijell, dopo che la slovena Ilka Stuhec, sua unica potenziale rivale, si era piazzata momentaneamente terza, non riuscendo dunque a raggiungere un numero di punti sufficiente a poter superare, in vantaggio per 179 punti. Secondo quanto riporta La Stampa, il quarto successo dile permette di eguagliare nella classifica di tutti i tempi la svizzera Michela Figini e la tedesca Katja Seizinger. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySport : ULTIM'ORA SCI Sofia #Goggia vince la Coppa del mondo di discesa Per l'azzurra è la quarta coppa di specialità #SkySport #Sci - Agenzia_Ansa : L'azzurra Sofia Goggia ha vinto la sua quarta coppa del mondo di discesa. La certezza matematica le è arrivata prim… - matteosalvinimi : Grandiosa Sofia Goggia, orgoglio italiano! - apsny_news : Sci: Sofia Goggia vince la sua quarta Coppa del mondo di discesa – Sci - praticasportiva : RT @SporteSaluteSpA: Vincitrice per la quarta volta in carriera della Coppa del Mondo di discesa libera, Sofia Goggia ricorda sempre con gr… -