Sci | Sofia Goggia conquista la quarta Coppa di discesa libera

(Di sabato 4 marzo 2023) Dopo aver dominato la stagione,vince ladel mondo di2023. Alla campionessa bergamasca basta il secondo posto nella gara di Kvitfjell, in Norvegia (vinta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySport : ULTIM'ORA SCI Sofia #Goggia vince la Coppa del mondo di discesa Per l'azzurra è la quarta coppa di specialità #SkySport #Sci - Agenzia_Ansa : L'azzurra Sofia Goggia ha vinto la sua quarta coppa del mondo di discesa. La certezza matematica le è arrivata prim… - Open_gol : Si tratta della terza coppa consecutiva della sua carriera, dopo quelle del 2021 e del 2022 - alepanzaoff : Grandissima l’azzurra Sofia #Goggia, alla sua quarta coppa del mondo di discesa ????#sci #scialpino #discesa #Azzurri - sportface2016 : Sci alpino, discesa femminile #Kvitfjell: vince la norvegese #Lie davanti a Sofia #Goggia -

Dopo aver dominato la stagione,Goggia vince la quarta Coppa del mondo di discesa libera 2023. Alla campionessa bergamasca ...matematicamente la coppetta di specialità "Regina" delloalpino. ...AGI -Goggia ha conquistato matematicamente la quarta Coppa del mondo di discesa libera . L'azzurra aveva già alzato la coppetta della specialità 'Regina' delloalpino nel 2018, 2021 e 2022.La campionessa di Bergamo festeggia a Kvitjfell (Norvegia) ancor prima di scendere in pista: è il suo quarto trionfo in carriera nella coppa di ...

LIVE Sci alpino, Discesa Kvitfjell 2023 in DIRETTA: Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo di discesa, Shiffrin la generale OA Sport

Forse il vento ha rallentato la sua partenza, ma Sofia Goggia ha recuperato come sempre e come sempre non ha deluso. “Ho vinto tre coppe del mondo nella libera negli ultimi tre anni, ho dimostrato di ...Sofia Goggia ha vinto la sua quarta Coppa del Mondo di discesa libera. Mancava praticamente solo l’ufficialità di questo ennesimo trionfo ed è arrivata oggi a Kvitfjell, con la bergamasca che ha centr ...