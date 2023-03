Sci | Goggia conquista la quarta coppa di discesa - Sport - Altri Sport

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySport : ULTIM'ORA SCI Sofia #Goggia vince la Coppa del mondo di discesa Per l'azzurra è la quarta coppa di specialità #SkySport #Sci - Agenzia_Ansa : L'azzurra Sofia Goggia ha vinto la sua quarta coppa del mondo di discesa. La certezza matematica le è arrivata prim… - ClaudioClalup : RT @matteosalvinimi: Grandiosa Sofia Goggia, orgoglio italiano! - TihTri : RT @matteosalvinimi: Grandiosa Sofia Goggia, orgoglio italiano! - LegaSalvini : RT @matteosalvinimi: Grandiosa Sofia Goggia, orgoglio italiano! -

Nel silenzio della località norvegese cresciuta dopo i Giochi di Lillehammer 1994, laha trovato la giusta concentrazione per centrare il suo sogno, essere la più forte oggi in libera. E lo è. ...A Kvitfjell, in Norvegia, Sofiaha conquistato matematicamente la quarta Coppa del mondo di discesa libera . L'azzurra aveva già alzato la coppa della specialità, la più prestigiosa dellonel 2018, 2021 e 2022.A Kvitfjell è seconda dietro Lie, ma basta il secondo posto per la quarta coppa di specialità: tripletta dal 2021 ad ...

LIVE Sci alpino, Discesa Kvitfjell 2023 in DIRETTA: Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo di discesa, Shiffrin la generale OA Sport

Sofia Goggia si è guadagnata, se mai ce ne fosse ancora bisogno, un posto indelebile tra le più grandi sciatrici italiane di tutti i tempi. Oggi a Kvitfjell (Norvegia) la bergamasca ha posto una nuova ...KVITFJELL. La campionessa statunitense Mikaela Shiffrin ha vinto la sua 5/a coppa del mondo di sci alpino con sette gare di anticipo sulla fine della stagione. Shiffrin ha avuto la certezza matematica ...