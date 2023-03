Sci freestyle, Mondiali Bakuriani 2023: nell’halfpipe vincono Mackay e Faulhaber (Di sabato 4 marzo 2023) E’ Brendan Mackay a prendersi la medaglia d’oro nell’halfpipe in occasione dei Mondiali 2023 di sci freestyle a Bakuriani (Georgia). Il canadese ha vissuto una giornata fantastica, dando il meglio di sé nella terza run in cui ha superato i 95 punti. Battuto lo statunitense Alex Ferreira, anche lui grande protagonista nella terza run (93.00) dopo un avvio complicato. Niente da fare infine per David Wise, che ha faticato notevolmente e, complice una brutta caduta, non è andato oltre la decima posizione. Nel femminile, invece, a salire sul gradino più alto del podio è stata la statunitense Hanna Faulhaber grazie al 95.75 ottenuto nella terza run, davanti alla britannica Zoe Atkin (94.50) SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 4 marzo 2023) E’ Brendana prendersi la medaglia d’oroin occasione deidi sci(Georgia). Il canadese ha vissuto una giornata fantastica, dando il meglio di sé nella terza run in cui ha superato i 95 punti. Battuto lo statunitense Alex Ferreira, anche lui grande protagonista nella terza run (93.00) dopo un avvio complicato. Niente da fare infine per David Wise, che ha faticato notevolmente e, complice una brutta caduta, non è andato oltre la decima posizione. Nel femminile, invece, a salire sul gradino più alto del podio è stata la statunitense Hannagrazie al 95.75 ottenuto nella terza run, davanti alla britannica Zoe Atkin (94.50) SportFace.

