Sci freestyle | Mondiali 2023 | Mackay e Faulhaber conquistano l’oro nell’halfpipe a Bakuriani

(Di sabato 4 marzo 2023) Fuochi d’artificio nelle finali di halfpipe, penultimo atto degli entusiasmanti Campionatidi sciche si concluderanno domani, domenica 5 marzo, in quel di(Georgia). A salire in cattedra, dopo una gara di alto profilo, è stato il canadese Brendan. L’atleta, pungolato da una terza run incredibile del finlandese Sallinen, si è reso artefice di una terza run da capogiro, in cui ha guadagnato l’altissimo punteggio di 97.25 (punteggi dal 96 al 98), arginando in questo modo il diretto avversario, anche lui straordinario in un ultimo segmento da 95.75. Più staccato invece lo statunitense Alex Ferreira che, dopo due prime run non positive, ha preso il largo nella terza raggiungendo quota 93.00. Giornata sfortunatissima per David Wise. Il Vice Campione Olimpico infatti ...