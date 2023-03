Sci di fondo | Mondiali Planica 2023 Senza più Therese Johaug chi si fregerà della corona vacante nella 30 km femminile?

(Di sabato 4 marzo 2023) Sabato 4 marzo sarà il giorno in cui verrà assegnato il XVII titolo mondiale30 km. Questo format ha ormai assunto in pianta stabile il ruolo di prova conclusiva del programma iridato riservato al gentil sesso, pur non avendo alcuna valenza storica. Infatti le donne hanno cominciato a confrontarsi su questa distanza solo a partire dalla metà degli anni ’80. La competizione è stata inserita nell’ambito deia cominciare dall’edizione 1989 e inizialmente si gareggiava contro il cronometro. Dal 2005, invece, la prova è stata tramutata in una mass start. Va rimarcato come quella del, che andrà in scena in tecnica classica, avrebbe dovuto essere la XVIII trenta km di un mondiale, tuttavia la competizione del 2001 fu cancellata a causa delle temperature polari,venire ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CosenzaChannel : Cosenza, tutti in Sila per il week end da leoni dello sci di fondo - zizionice : RT @OA_Sport: Sci di fondo: la Norvegia si prende l'oro iridato anche nella staffetta. Italia nona e sempre lontana (anche con una certa sf… - swnghn : @nnglvrs mi sta un po passando adesso dai bello io sono andata a sci di fondo con la scuola e noente - RedGiorgio81 : Articolo da leggere e rileggere che mi sono colpevolmente perso allora. Io direi che lo stesso discorso si possa fa… - RosariaSuccurro : Presentate nella sede della Provincia di Cosenza le tappe finali del 'Criterium interappenninico' Sci di Fondo che… -

Sopra la città altoatesina di Merano si apre un comprensorio - Merano2000 - che offre le condizioni ideali per una vacanza sulla neve con la famiglia: piste da, di, di alpinismo lungo le strade forestali, una rete di percorsi per camminate o ciaspolate, parco giochi e rifugi. Ma non solo: a Falzeben si noleggia lo slittino e si scivola su una lunga ...A guardare quella foto non sembrano esserci dubbi, sembra proprio Osimhen anche se in tuta da sciatore e non in divisa da calciatore. È invece Cristian Zorzi , una delle glorie dello sport italiano. ...Giornata da incorniciare in tutto e per tutto per la Norvegia, che oltre alla vittoria nella staffetta maschile ai Mondiali didi, si gode anche una doppietta sulle nevi ceche. Al secondo ...

Sci di fondo, definito il quartetto dell'Italia nella staffetta femminile dei Mondiali. Federica Sanfilippo in chiusura OA Sport

Oggi, sabato 4 marzo, si assegneranno a Planica, in Slovenia, altri tre titoli ai Mondiali di sci nordico 2023. La rassegna iridata che comprende le gare di combinata nordica, salto con gli sci e sci ...A guardare quella foto non sembrano esserci dubbi, sembra proprio Osimhen anche se in tuta da sciatore e non in divisa da calciatore. È invece Cristian Zorzi, una delle glorie dello ...