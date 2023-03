Sci di fondo | Mondiali Planica 2023 | oro Karlsson nella 30 Km | Comarella migliore delle italiane

(Di sabato 4 marzo 2023) Ebba Andersson fa il vuoto alle sue spalle e trionfamass start 30 Km diaidi, in Slovenia. Secondo oro di questa manifestazione iridata per la svedese, che si era già aggiudicata la medaglia più prestigiosa nello skiathlon 15 Km. L’azione della 25enne scandinava è iniziata circa al dodicesimo chilometro di gara, con un allungo al quale nessuna è riuscita a rispondere. Un vantaggio che si è fatto man mano sempre più grande, costringendo le altre favorite della vigilia ad accontentarsi di lottare per gli altri due gradini del podio. Un gruppetto composto da cinque inseguitrici da cui riesce a staccasi con un’azione solitaria Anne Kjersti Kalvaa: la norvegese va a prendersi l’argento, riuscendo a resistere al ritorno di Frida, bronzo al traguardo. Restano senza ...

Sci di fondo, Mondiali Planica 2023. Oggi l'ultima 15 km iridata. Veikko Hakulinen resterà ineguagliato per sempre OA Sport

Da metà dicembre a metà febbraio gli impianti della piccola stagione airolese hanno permesso a diverse famiglie di trascorrere delle giornate sugli sci. "Non era scontato, siamo riusciti a sfruttare i ...Primo successo in carriera per la norvegese Kajsa Lie che in 1.43.36 ha vinto la discesa di Coppa del mondo di Kvitfjell. Ma seconda in 1.32.65 e' arrivata l'azzurra Sofia Goggia che ha vinto la sua q ...