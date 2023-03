Sci di fondo, Mondiali 2023: Ebba Andersson è d’oro senza rivali nella 30 km, Anna Comarella 22a (Di sabato 4 marzo 2023) L’ultima gara femminile dei Mondiali di sci di fondo a Planica, la 30 km mass start a tecnica classica, è appAnnaggio di Ebba Andersson. Sostanziale dominio della svedese, che conclude in 1:22’18” e conquista il suo secondo oro iridato dopo quello dello skiathlon. Che la protagonista della rassegna iridata tra le donne sia lei non v’è alcuna ombra di dubbio. Argento per la norvegese Anne Kjersti Kalvaa, bronzo per l’altra svedese Frida Karlsson. Della fase di gara che va fino al 12° km c’è da segnalare una buona attività di Comarella, che in qualche caso si fa vedere anche nelle parti avanzate del gruppo. Quando, però, arriva il momento è Andersson che se ne va, senza lasciare alcuno spazio a Niskanen, Kalvaa e Brennan, che da quel momento possono solo ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) L’ultima gara femminile deidi sci dia Planica, la 30 km mass start a tecnica classica, è appggio di. Sostanziale dominio della svedese, che conclude in 1:22’18” e conquista il suo secondo oro iridato dopo quello dello skiathlon. Che la protagonista della rassegna iridata tra le donne sia lei non v’è alcuna ombra di dubbio. Argento per la norvegese Anne Kjersti Kalvaa, bronzo per l’altra svedese Frida Karlsson. Della fase di gara che va fino al 12° km c’è da segnalare una buona attività di, che in qualche caso si fa vedere anche nelle parti avanzate del gruppo. Quando, però, arriva il momento èche se ne va,lasciare alcuno spazio a Niskanen, Kalvaa e Brennan, che da quel momento possono solo ...

