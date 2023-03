Sci alpino | startlist superG Kvitfjell 2023 | programma 5 marzo | orari | tv | streaming | pettorali delle italiane

Leggi su oasport

(Di sabato 4 marzo 2023) Domani, domenica 5(ore 10.30), andrà in scena ilfemminile di(Norvegia), valido per la Coppa del Mondo di sci. Sulle nevi scandinave assisteremo a una prova ricca di incertezze in cui l’Italia avrà voglia di ben figurare e di dimostrarsi all’altezza della situazione. Bel Paese che potrà puntare le proprie fiches su Elena Curtoni, Federica Brignone e Sofia Goggia, su tutte, per quelle che sono le proprie qualità e l’adattamento al tracciato. Curtoni, ieri, ha colto un prestigioso secondo posto un prestigioso secondo posto, amaro però anche per il distacco dalla vincitrice: appena 0.01 ha seperato l’azzurra dall’austriaca Cornelia Huetter. Vedremo se Elena saprà riscattarsi. Lo stesso discorso vale per Goggia, autrice di un errore quando era davanti a tutte e sembrava ...