Sci alpino, Sofia Goggia senza eguali in Italia: 4 Coppe del Mondo di discesa. E il record di Lindsey Vonn… (Di sabato 4 marzo 2023) Sofia Goggia si è guadagnata, se mai ce ne fosse ancora bisogno, un posto indelebile tra le più grandi sciatrici Italiane di tutti i tempi. Oggi a Kvitfjell (Norvegia) la bergamasca ha posto una nuova pietra miliare di una carriera leggendaria, conquistando la quarta Coppa del Mondo di discesa della carriera, la terza consecutiva. I trionfi della classe ’92 sono maturati nel 2018, 2021, 2022 e 2023. Mai nessuna Italiana, prima della campionessa olimpica del 2018, aveva vinto più di due ‘Coppette’ di specialità in una stessa disciplina dello sci alpino. Isolde Kostner si era infatti fermata a quota 2 proprio in discesa (2001-2002), poi nessun altra è mai riuscita a piazzare un bis sino ad ora. Sofia ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023)si è guadagnata, se mai ce ne fosse ancora bisogno, un posto indelebile tra le più grandi sciatricine di tutti i tempi. Oggi a Kvitfjell (Norvegia) la bergamasca ha posto una nuova pietra miliare di una carriera leggendaria, conquistando la quarta Coppa deldidella carriera, la terza consecutiva. I trionfi della classe ’92 sono maturati nel 2018, 2021, 2022 e 2023. Mai nessunana, prima della campionessa olimpica del 2018, aveva vinto più di due ‘tte’ di specialità in una stessa disciplina dello sci. Isolde Kostner si era infatti fermata a quota 2 proprio in(2001-2002), poi nessun altra è mai riuscita a piazzare un bis sino ad ora....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Sci alpino, Sofia Goggia senza eguali in Italia: 4 Coppe del Mondo di discesa. E il record di Lindsey Vonn… - - LaCnews24 : Lorica, concluso il campionato nazionale di sci alpino dell’Aeronautica Militare - sportface2016 : Sci alpino, segui il LIVE della discesa femminile di #Kvitfjell: #Goggia può vincere la Coppa del Mondo di speciali… - piby77 : @Gazzetta_it cara Gazzetta mio padre ti legge da sempre quindi ti scrivo con affetto sebbene per fare”polemica”. N… - piby77 : @Gazzetta_it cara Gazzetta mio padre ti acquista da sempre quindi ti scrivo con affetto sebbene per fare “polemica”… -