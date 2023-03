Sci alpino | Sofia Goggia seconda a Kvitfjell | vince la Coppa del Mondo Riviviamo la sua prova – VIDEO

Leggi su oasport

(Di sabato 4 marzo 2023) La discesa di(Norvegia) valevole per ladeldi scifemminile 2023 incoronacome 4 volte vincitrice della graduatoria di specialità. Sulla pista denominata Olympiabakken, infatti, il successo è andato alla padrona di casa Kajsa Vickhoff Lie, ma la nostra portacolori ha concluso alle sue spalle,ndo ladi discesa. Una gara condizionata dal vento, specialmente nella parte alta, con diverse atlete che hanno fatto particolare fatica. Tra queste Mikaela Shiffrin che, nonostante unanon trascendentale, ha centrato la sua quintadelgenerale. Quinta Sfera di Cristallo per la nativa di Vail, come quinta posizione per lei nella gara odierna, ...