Sci alpino, Sofia Goggia PIETRA MILIARE! È seconda a Kvitfjell e vince la Coppa del Mondo di discesa per la quarta volta! (Di sabato 4 marzo 2023) Sofia Goggia ha vinto la sua quarta Coppa del Mondo di discesa libera. Mancava praticamente solo l’ufficialità di questo ennesimo trionfo ed è arrivata oggi a Kvitfjell, con la bergamasca che ha centrato il secondo posto, conquistando la sfera di cristallo con una gara d’anticipo. L’olimpionica di Pyeongchang ha eguagliato nella classifica di tutti i tempi la svizzera Michela Figini e della tedesca Katja Seizinger e davanti a lei ci sono le austriache Renate Goetschl (5) ed Annemarie Moser-Proell (7) ed ovviamente Lindsey Vonn con 8. E’ una giornata di ufficialità importanti, visto che anche Mikaela Shiffrin ha vinto matematicamente la Coppa del Mondo generale, la quinta della carriera. Un trionfo annunciato ormai da molto tempo, visto ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023)ha vinto la suadeldilibera. Mancava praticamente solo l’ufficialità di questo ennesimo trionfo ed è arrivata oggi a, con la bergamasca che ha centrato il secondo posto, conquistando la sfera di cristallo con una gara d’anticipo. L’olimpionica di Pyeongchang ha eguagliato nella classifica di tutti i tempi la svizzera Michela Figini e della tedesca Katja Seizinger e davanti a lei ci sono le austriache Renate Goetschl (5) ed Annemarie Moser-Proell (7) ed ovviamente Lindsey Vonn con 8. E’ una giornata di ufficialità importanti, visto che anche Mikaela Shiffrin ha vinto matematicamente ladelgenerale, la quinta della carriera. Un trionfo annunciato ormai da molto tempo, visto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Sci alpino, #Goggia festeggia la Coppa del Mondo di specialità: “Obiettivo raggiunto” - OA_Sport : #Sci alpino, Sofia #Goggia: “Contenta per la quarta coppa di discesa, oggi potevo fare meglio…” - - ErisxJune : RT @Eurosport_IT: Basta un 2° posto a Goggia per mettere le mani sulla Coppa del Mondo di discesa: è la quarta in carriera per Sofia, la te… - Eurosport_IT : Basta un 2° posto a Goggia per mettere le mani sulla Coppa del Mondo di discesa: è la quarta in carriera per Sofia,… - Radio1Rai : ??#Kvitfjell La statunitense Mikaela #Shiffrin vince per la quinta volta la Coppa del mondo di #sci alpino con 7 gar… -