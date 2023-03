Sci alpino | Sofia Goggia non si ferma | “Anno prossimo obiettivo tre specialità”

Leggi su sportface

(Di sabato 4 marzo 2023)festeggia oggi un traguardo storico, con la quarta Coppetta di discesa libera che è anche la terza sfera di cristallo consecutiva nella. Dopo il secondo posto di Kvitfjell, la bergamasca ha spiegato anche i suoi obiettivi per il futuro. “Ho super dominato quest’, dispiace per il Mondiale dove la delusione è stata tanta – spiega l’azzurra – Manca ancora una discesa, in una sono caduta ma valevo comunque il podio.” Per la prossima stagione,non ha dubbi: “Voglio puntare a tre, anche il gigante può darmi soddisfazioni ancora e in Super-G so di poter valere la Coppetta che è alla mia portata.” SportFace.