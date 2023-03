Sci alpino | Sofia Goggia | “Ho dominato la stagione | ma ho toppato i Mondiali Contenta della mia costanza”

Leggi su oasport

(Di sabato 4 marzo 2023)chiude al secondo posto la discesa di Kvitfjell (Norvegia) valevole per la Coppa del Mondo di scifemminile 2023 ma, la notizia di giornata, è che la bergamasca ha messo le mani sulla quarta coppa di discesasua carriera. Sulla pista denominata Olympiabakken la nostra portacolori non ha disputato una prova impeccabile ma, come detto, l’obiettivo di giornata era chiudere i conti nella sua specialità preferita, dopo la beffa in superG di ieri. Il successo è andato alla padrona di casa Kajsa Vickhoff Lie (prima vittoria in carriera) che, come detto, ha precedutoper 29 centesimi, mentre completa il podio la svizzera Corinne Suter. Una gara disputata su una pista tirata a lucido ma, come hanno ammesso diverse protagoniste, il vento nella parte alta si ...