Sci alpino, Sofia Goggia: "Contenta per la quarta coppa di discesa, oggi potevo fare meglio…" (Di sabato 4 marzo 2023) Sofia Goggia chiude al secondo posto la discesa di Kvitfjell (Norvegia) valevole per la coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023 ma, la notizia di giornata, è che la bergamasca ha messo le mani sulla quarta coppa di discesa della sua carriera. Sulla pista denominata Olympiabakken la nostra portacolori non ha disputato una prova impeccabile ma, come detto, l'obiettivo di giornata era chiudere i conti nella sua specialità preferita, dopo la beffa in superG di ieri. Il successo è andato alla padrona di casa Kajsa Vickhoff Lie (prima vittoria in carriera) che, come detto, ha preceduto Sofia Goggia per 29 centesimi, mentre completa il podio la svizzera Corinne Suter.

sportface2016 : Sci alpino, #Goggia festeggia la Coppa del Mondo di specialità: "Obiettivo raggiunto" - OA_Sport : #Sci alpino, Sofia #Goggia: "Contenta per la quarta coppa di discesa, oggi potevo fare meglio…" - - ErisxJune : RT @Eurosport_IT: Basta un 2° posto a Goggia per mettere le mani sulla Coppa del Mondo di discesa: è la quarta in carriera per Sofia, la te… - Eurosport_IT : Basta un 2° posto a Goggia per mettere le mani sulla Coppa del Mondo di discesa: è la quarta in carriera per Sofia,… - Radio1Rai : ??#Kvitfjell La statunitense Mikaela #Shiffrin vince per la quinta volta la Coppa del mondo di #sci alpino con 7 gar… -