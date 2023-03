Sci alpino, Mikaela Shiffrin ha vinto matematicamente la quinta Coppa del Mondo generale (Di sabato 4 marzo 2023) A Kvitfjell, in Norvegia, si certifica l’ennesimo punto esclamativo nella carriera di Mikaela Shiffrin. Con sette gare ancora da disputare all’interno della stagione di Coppa del Mondo 2022-2023, l’americana, in virtù del sesto posto odierno, diventa automaticamente irraggiungibile per chiunque in classifica generale. Partita da 1747 punti, le bastano i 40 del sesto posto raggiunto oggi per mettere in cassaforte in via definitiva la quinta Sfera di Cristallo della propria carriera. Diventano 801 quelli di scarto su Lara Gut-Behrami: l’USA è a quota 1787, l’elvetica a 986. Sci alpino, Sofia Goggia PIETRA MILIARE! È seconda a Kvitfjell e vince la Coppa del Mondo di discesa per la quarta volta! Shiffrin aggiunge in ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) A Kvitfjell, in Norvegia, si certifica l’ennesimo punto esclamativo nella carriera di. Con sette gare ancora da disputare all’interno della stagione didel2022-2023, l’americana, in virtù del sesto posto odierno, diventa automaticamente irraggiungibile per chiunque in classifica. Partita da 1747 punti, le bastano i 40 del sesto posto raggiunto oggi per mettere in cassaforte in via definitiva laSfera di Cristallo della propria carriera. Diventano 801 quelli di scarto su Lara Gut-Behrami: l’USA è a quota 1787, l’elvetica a 986. Sci, Sofia Goggia PIETRA MILIARE! È seconda a Kvitfjell e vince ladeldi discesa per la quarta volta!aggiunge in ...

