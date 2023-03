Sci alpino, Kvitfjell femminile 2023: calendario, programma, orari e tv (Di sabato 4 marzo 2023) Dopo la tappa svizzera a Crans Montana, la Coppa del Mondo femminile 2022/2023 si sposta sulle piste norvegesi di Kvitfjell. L’ultima volta nella località norvegese risale a ben 11 anni fa, il 5 marzo 2006. Protagonista sarà la velocità, con due super-G e una discesa libera in programma nelle giornate di venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 marzo. Occhi puntati sulle azzurre Sofia Goggia e Federica Brignone, reduci dal primo e secondo posto in Svizzera, così come su Marta Bassino in super-G, medaglia d’oro ai Mondiali. Di seguito il calendario completo. Diretta tv – Le gare verranno trasmesse in diretta sui canali di Eurosport e su RaiSport HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Discovery+, Sky Go, Now Tv e DAZN. calendario Kvitfjell 2023 Venerdì ... Leggi su sportface (Di sabato 4 marzo 2023) Dopo la tappa svizzera a Crans Montana, la Coppa del Mondo2022/si sposta sulle piste norvegesi di. L’ultima volta nella località norvegese risale a ben 11 anni fa, il 5 marzo 2006. Protagonista sarà la velocità, con due super-G e una discesa libera innelle giornate di venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 marzo. Occhi puntati sulle azzurre Sofia Goggia e Federica Brignone, reduci dal primo e secondo posto in Svizzera, così come su Marta Bassino in super-G, medaglia d’oro ai Mondiali. Di seguito ilcompleto. Diretta tv – Le gare verranno trasmesse in diretta sui canali di Eurosport e su RaiSport HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Discovery+, Sky Go, Now Tv e DAZN.Venerdì ...

