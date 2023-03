Sci alpino | Hilma Loevblom fa suo il primo gigante di Gaellivare di Coppa Europa | 5a Pomare | 7a Sola

(Di sabato 4 marzo 2023)è profeta in patria e si aggiudica ildi(Svezia) valevole per ladi scifemminile 2023. Sulla pista scandinava la padrona di casa ha dominato entrambe le manche, chiudendo con il tempo complessivo di 1:33.91, precedendo per 26 centesimi l’austriaca Elisabeth Kappaurer e per 55 la francese Doriane Escane. Quarta posizione per la norvegese Marte Monsen a 61 centesimi, mentre è quinta la prima delle azzurre, Ambra, con un distacco di 63 centesimi. Sesta la svedese Moa Bostroem Mussener a 83 centesimi, quindi è settima la nostra Beatricea 1.01. Ottava la svizzera Melanie Meillard con un distacco di 1.06 dalla vetta, davanti alla svedese Estelle ...

Con il quinto posto (finora) conquistato oggi nella discesa di Kvitfjell Mikaela Shiffrin ha conquistato aritmeticamente la quinta Coppa del Mondo generale. Ci sono ancora 7 gare da disputare e la ...Sofia Goggia ha vinto la quarta Coppa di discesa in carriera. In corsa per riprenderla c'era solo la slovena Ilka Stuhec, ma ormai con una sola discesa ancora di disputare - quella delle finali di ...Nella statistica delle plurivincitrici della coppa della specialità 'Regina' dello, al comando c'è l'americana Lindsey Vonn a quota 8, quindi l'austriaca Annemarie Moser - Proell con 7, l'...

Buone notizie per l'Italia dalla discesa di Kvitfjell (Norvegia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023. Sulla pista denominata Olympiabakken, infatti, Sofia Goggia ha concluso a ...