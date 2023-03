Sci alpino, Goggia festeggia la Coppa del Mondo di specialità: “Obiettivo raggiunto” (Di sabato 4 marzo 2023) Nonostante la mancata vittoria a Kvitfjell, Sofia Goggia può consolarsi con la vittoria della quarta Coppa del Mondo di specialità in discesa libera. Intervenuto ai microfoni di Raisport, l’azzurra ha detto: “Ho commesso alcuni errori nel primo pezzo di tracciato, ma l’Obiettivo è raggiunto. E’ la quarta Coppa, la terza consecutiva. Pur essendo discontinua, sono costante nel rendimento“. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 4 marzo 2023) Nonostante la mancata vittoria a Kvitfjell, Sofiapuò consolarsi con la vittoria della quartadeldiin discesa libera. Intervenuto ai microfoni di Raisport, l’azzurra ha detto: “Ho commesso alcuni errori nel primo pezzo di tracciato, ma l’. E’ la quarta, la terza consecutiva. Pur essendo discontinua, sono costante nel rendimento“. SportFace.

