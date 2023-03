Sci Alpino | Goggia è ancora Regina di discesa | è sua la quarta Coppa del Mondo

(Di sabato 4 marzo 2023) Il secondo posto nelladi Kvitfjell è più che sufficiente a Sofiaper aggiudicarsi ladi specialità della carriera, la terza consecutiva, dopo quelle già vinte nel 2018, 2021, 2022. Unacontrassegnata da cinque successi e due secondi posti sulle otto gare disputate nella specialità: un vero dominio che viene ben spiegato dai 660 punti totalizzati dalla bergamasca: ben 209 in più rispetto a quelli della più diretta inseguitrice, la slovena Ilka Stuhec, quando al termine della stagione manca solo la gara delle Finali di Soldeu. Nellaodierna è arrivato il primo successo in carriera per la norvegese Kaisa Lie, davvero brava nell’interpretare l’Olympiabakken, la pista di casa, e rifilare 29 centesimi alla campionessa. Ed è la prima vittoria di ...

'Vincerà oltre 100 gare di Coppa', vaticinò Bode Miller in una delle prime apparizioni di Mikaela Shiffrin. 'Mai visto una così, diventerà la più grande di sempre' aggiunse. E ora, dopo che a ...Nella statistica delle plurivincitrici della coppa della specialità Regina dello, al comando c'è l'americana Lindsey Vonn a quota 8, quindi l'austriaca Annemarie Moser - Proell con 7, l'...Sofia Goggia si piazza al secondo posto nella discesa libera di Kvitfjell , valida per la Coppa del Mondo difemminile. La fuoriclasse bergamasca si arrende alla sola norvegese Kajsa Vicjhoff Lie , che terminando in 1'32'36 distanzia la lombarda di 29 centesimi. Completa il podio la svizzera Corin ...

LIVE Sci alpino, Discesa Kvitfjell 2023 in DIRETTA: Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo di discesa, Shiffrin la generale OA Sport

Hilma Loevblom è profeta in patria e si aggiudica il primo gigante di Gaellivare (Svezia) valevole per la Coppa Europa di sci alpino femminile 2023. Sulla pista scandinava la padrona di casa ha domina ...SCI ALPINO - Dopo aver conquistato con una gara d'anticipo la quarta coppa di specialità in discesa, Sofia Goggia analizza la propria stagione: "Sono continua n ...