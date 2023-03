(Di sabato 4 marzo 2023) Buone notizie per l’Italia dalla discesa di Kvitfjell (Norvegia) valevole per la Coppa del Mondo di scifemminile 2023. Sulla pista denominata Olympiabakken, infatti, Sofia Goggia ha concluso al secondo posto alle spalle della padrona di casa Kajsa Vickhoff Lie e ha messo le mani sulla sua quarta Coppa di specialità, ma anche le altre azzurre hanno ben figurato. Settima posizione per, 13ae 15a Laura Pirovano. Proprio la valdostana è la più soddisfatta al termine della sua prova,conferma ai microfoni di Raisport: “Sono moltodihooggi, specialmente nelle curve e nella parte tecnica che è la cosa più importante in vista del superG di domani. Forse sono stata un po’ ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : #Sci alpino, Federica #Brignone: “Contenta di come ho sciato nel tecnico”, Elena #Curtoni: “Condizionata dal vento”… - Humana83 : RT @sportface2016: Sofia #Goggia si conferma regina della discesa libera: l'azzurra vince la quarta Coppa del Mondo di specialità https://t… - magzinemag : Sofia #Goggia fa poker! La sciatrice bergamasca conquista la Coppa del Mondo di #DiscesaLibera per la quarta volta… - OdeonZ__ : Kvitfjell, Goggia fa poker! Quarta coppa di specialità - OdeonZ__ : Shiffrin, un altro capolavoro: ecco la quinta Coppa del Mondo -

- - > Ansa . Sofia Goggia ha conquistato matematicamente la quarta Coppa del mondo di discesa libera. L'azzurra aveva già alzato la coppetta della specialità 'Regina' dellonel 2018, 2021 e 2022. La campionessa olimpica entra di diritto nell'albo delle più grandi sciatrici di tutti i tempi. Con la quarta 'statuetta' di specialità la sua carriera è già leggenda:..."E quattro". Sofia Goggia se la ride dopo la discesa di Kvitfjell, ha centrato l'obiettivo, la quarta Coppa di discesa. Nel silenzio della località norvegese cresciuta dopo i Giochi di Lillehammer ...Grazie al quinto posto nella discesa di Kvitfjell, Mikaela Shiffrin si è laureata campionessa del mondo diper la quinta volta in carriera . Un trionfo che arriva con ben sette gare d'anticipo per la statunitense, che ha dominato in lungo e in largo nella stagione 2022/2023, confermandosi la più ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DI ASPEN DALLE 19.00 4 COPPE DEL MONDO PER SOFIA GOGGIA: NESSUNA COME LEI IN ITALIA. E IL RECORD DI LINDSEY VONN… QUANT ...Sofia Goggia ha vinto la sua quarta Coppa del Mondo di discesa libera. Mancava praticamente solo l’ufficialità di questo ennesimo trionfo ed è arrivata oggi a Kvitfjell, con la bergamasca che ha centr ...