Sci alpino, discesa femminile Kvitfjell 2023 oggi in tv: programma, orario e streaming (Di sabato 4 marzo 2023) Il programma, gli orari e la diretta tv della discesa femminile di Kvitfjell 2023, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Saranno sette le azzurre al via: Elena Curtoni, Federica Brignone, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Laura Pirovano e le sorelle Nadia e Nicol Delago. Appuntamento questa mattina, sabato 4 marzo, alle ore 11. IL CALENDARIO COMPLETO LA START LIST SEGUI LA DIRETTA Diretta tv – La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e Eurosport, e in streaming su Rai Play, eurosport.it e Discovery+. SportFace.

