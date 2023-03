Schlein vede Conte, platea sbalordita: cosa fa con il leader grillino | GUARDA (Di sabato 4 marzo 2023) La stretta di mano, l'abbraccio, lo scambio di battute e la foto alla manifestazione di Firenze. La partecipata piazza antifascista di oggi pomeriggio diventa la scena del riavvicinamento tra il Pd a guida Elly Schlein e i 5 Stelle di Giuseppe Conte, dopo i mesi di gelo seguiti alle politiche. Schlein e Conte si fanno ritrarre insieme e la foto è allargata anche a Maurizio Landini della Cgil che, con le altre sigle sindacali, ha organizzato la manifestazione. Riparte il dialogo, dunque. E la nuova intesa giallorossa, che GUARDA anche a Sinistra e Verdi, parte dai «temi concreti», come dice Schlein. Li elenca la segretaria Pd, i Contenuti su cui può svilupparsi una battaglia comune. «Noi ci saremo su questi temi concreti: la difesa della scuola pubblica, la difesa della ... Leggi su iltempo (Di sabato 4 marzo 2023) La stretta di mano, l'abbraccio, lo scambio di battute e la foto alla manifestazione di Firenze. La partecipata piazza antifascista di oggi pomeriggio diventa la scena del riavvicinamento tra il Pd a guida Ellye i 5 Stelle di Giuseppe, dopo i mesi di gelo seguiti alle politiche.si fanno ritrarre insieme e la foto è allargata anche a Maurizio Landini della Cgil che, con le altre sigle sindacali, ha organizzato la manifestazione. Riparte il dialogo, dunque. E la nuova intesa giallorossa, cheanche a Sinistra e Verdi, parte dai «temi concreti», come dice. Li elenca la segretaria Pd, inuti su cui può svilupparsi una battaglia comune. «Noi ci saremo su questi temi concreti: la difesa della scuola pubblica, la difesa della ...

