Schlein | lavorare insieme a 5s e sinistra ecologista

... come abbiamo sempre detto, noi dobbiamoinsieme sia in Parlamento che nel Paese, per organizzare una opposizione. Noi ci saremo". Lo ha detto la segretaria del pd Ellya Firenze. I ...... Gianfranco Pagliarulo, la neo segretaria nazionale del Pd, Elly, il leader del M5s, ... A noi come Movimento Cinque Stelle interessaper rafforzare l'azione politica delle forze ...Conte ehanno partecipato alla manifestazione indetta a Firenze dai sindacati dopo le ... il problema non è il primato e le leadership della sinistra: a noi interessa come M5sper ...

Schlein, Conte e Landini sotto il palco di Santa Croce si ... “Il problema non è il primato o la leadership della sinistra – prosegue Conte – A noi, come M5S, interessa lavorare per rafforzare ...«Per la scuola, per la Costituzione, contro ogni fascismo»: all'insegna di questo slogan ha preso il via a Firenze, con diverse migliaia di persone, la manifestazione nazionale ...