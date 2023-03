Scherma | Trofeo Luxardo 2023 | una grande Italia è seconda a Padova Gli azzurri si arrendono solo all’Ungheria

(Di sabato 4 marzo 2023) L’sfiora una clamorosa doppietta nella 64esima edizione del. Dopo il trionfo nella prova individuale di Michele Gallo, la squadra azzurra di sciabola maschile conclude al secondo posto a, venendo battuta in finale ddi Aron Szilagyi con il punteggio di 45-30. Il quartetto composto da Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre e Matteo Neri si è ben comportato, anche se nulla ha potuto contro i magiari. Una finale comandata sempre dfin dai primi assalti, con Szilagyi e compagni che hanno preso il largo, arrivando anche sul +18. Torre ha inflitto un 11-5 a Szatmari, ma era ormai impossibile recuperare per gli, con Szilagyi che ha chiuso poi 45-30 nell’ultimo assalto contro Curatoli. Davvero formidabile la ...

Napoli . Si è fermato al secondo turno il percorso di Luca Curatoli al Trofeo Luxardo di Padova, tappa di Coppa del Mondo di sciabola. Il napoletano, dopo aver vinto il primo derby di giornata contro Stigliano per 15 - 4, si è ritrovato anche al turno successivo a tirare ... Michele Gallo si è iscritto di diritto nella storia della sciabola italiana vincendo la tappa di Padova che mette in palio l'ambitissimo Trofeo Luxardo. Michele Gallo è il vincitore del 64° Trofeo Luxardo, tappa veneta della Coppa del Mondo di sciabola maschile. Il ventunenne salernitano conquista il titolo nella prova individuale grazie al successo in finale sul kazako Artyom Sarkissyan ...

L'Italia sfiora una clamorosa doppietta nella 64esima edizione del Trofeo Luxardo. Dopo il trionfo nella prova individuale di Michele Gallo, la squadra azzurra di sciabola maschile conclude al secondo ...