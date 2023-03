Scherma, Coppa del Mondo sciabola: ad Atene primo successo per Sugar Katinka Battai, Battiston si ferma ai quarti di finale (Di sabato 4 marzo 2023) Si è da poco concluso il torneo di sciabola femminile di Atene, valido per la Coppa del Mondo di Scherma 2022/23. La capitale greca ha visto il primo successo nel circuito maggiore di uno dei talenti più cristallini della disciplina, la 19enne ungherese Sugar Katinka Battai. Torneo di altissimo livello per la magiara che ha affrontato e battuto sulla strada verso il successo quattro delle migliori 10 del ranking mondiale: prima la spagnola Araceli Navarro, poi le francesi Caroline Queroli e Manon Apithy-Brunet, la giapponese Misaki Emura prima della finale vinta all’ultimissima stoccata contro l’ucraina Olga Kharlan. La migliore delle azzurre è stata Michela ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) Si è da poco concluso il torneo difemminile di, valido per ladeldi2022/23. La capitale greca ha visto ilnel circuito maggiore di uno dei talenti più cristallini della disciplina, la 19enne ungherese. Torneo di altissimo livello per la magiara che ha affrontato e battuto sulla strada verso ilquattro delle migliori 10 del ranking mondiale: prima la spagnola Araceli Navarro, poi le francesi Caroline Queroli e Manon Apithy-Brunet, la giapponese Misaki Emura prima dellavinta all’ultimissima stoccata contro l’ucraina Olga Kharlan. La migliore delle azzurre è stata Michela ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : FAVOLOSE! ?? Trionfo delle fiorettiste dell’#ItaliaTeam nella prova a squadre in Coppa del Mondo a Il Cairo. Gli az… - ItaliaTeam_it : FIORETTO FARAONICO! ?? La scherma azzurra detta legge in Coppa del Mondo in Egitto, dove una super Martina Favaretto… - Federscherma : COPPA DEL MONDO DI SCIABOLA – L’ITALIA SPLENDE D’ARGENTO NELLA PROVA A SQUADRE DEL “TROFEO LUXARDO”, AZZURRI A PADO… - sportface2016 : #Scherma Michela #Battiston miglior italiana ad Atene nella prova individuale di sciabola femminile - usatoscherma : RT @Federscherma: COPPA DEL MONDO SCIABOLA FEMMINILE – MICHELA BATTISTON CHIUDE 6^ ED È LA MIGLIORE DELLE AZZURRE AD ATENE -