Scarcerato il fondatore della comunità di Forteto Un' altra ferita inflitta alle vittime

Rodolfo Fiesoli, fondatore della comunità del Forteto, è stato Scarcerato a circa un triennio dalla condanna a quattordici anni per violenza sessuale. Fratelli d'Italia: "L'ennesima ferita inflitta alle vittime. Istituiremo una Commissione parlamentare d'inchiesta"

