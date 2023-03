Scanner anti “cimici” e droga a Caivano

(Di sabato 4 marzo 2023)” e 220 grammi dinelle disponibilità di due persone questo il frutto di un blitz nel Parco Verdee 220 grammi di. Ennesimo blitznel Parco Verde di, nell’ambito del quale i Carabinieri della locale Compagnia hanno fatto irruzione in una piazza di spaccio del quartiere popolare, tristemente noto per essere una sorta di enorme supermarket della. I militari sono entrati in una abitazione al secondo piano di un immobile ed hanno sorpreso A.S. e N.I., rispettivamente di 31 e 19 anni ed entrambi già noti alle forze dell’ordine. I militari li hanno perquisiti e trovati in possesso 48 dosi di hashish e di un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ninetysix898 : Kelemahan Serius Di Scanner Cisco ClamAV Anti-Malware #cyberattack #cyberattacknews #cybersecurity… -

Napoli . Ennesimo blitz- droga dei carabinieri della compagnia di Caivano che hanno fatto irruzione in una piazza di ... diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente e uno...... i rampicanti, come le bacche dai 5 sapori, i gerani che sembrano farfalle e quelli- siccità ... i laser -per il censimento degli alberi, uniti al monitoraggio della salute delle piante ...... ennesimo smartphone per genitori e giovani con funzioni- dipendenza , dell'azienda cinese ... un mini - jack da 3.5 mm per l'audio (cuffie, auricolari cablati), e unoper le impronte ...

Scanner anti documenti falsi il Resto del Carlino

Ennesimo blitz anti-droga dei Carabinieri della compagnia di Caivano che ... diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente e uno scanner verosimilmente utilizzato per segnalare la ...Ennesimo blitz anti-droga dei Carabinieri della compagnia di Caivano che hanno fatto irruzione in una piazza di spaccio nel Parco Verde. I ...