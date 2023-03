Scacchi | Europei 2023 | Sabino Brunello e Danyyil Dvirnyy nel gruppo a punteggio pieno dopo il 2° turno

(Di sabato 4 marzo 2023) Si è concluso da poco il 2°dei campionatidiin corso di svolgimento a Vrnja?ka Banja, in Serbia. La classifica, com’è ovvio in questa situazione, tende a restringersi in termini di giocatori a. Tra loro ci sono due italiani,. Per quel che concerne il Grande Maestro che fin dagli anni dell’adolescenza vive in Italia, la vittoria arriva nei confronti del serbo Milan Zajic, che rimane travolto da un forte attacco sull’ala di Re. Quanto al bresciano classe ’89, invece, il successo arriva sul francese Antoine Bournel, ed è anche spettacolare per come arriva, visto il matto di Donna e Cavallo che arriva anche in questo caso sulla già citata ala di ...

AGI - Nel cuore della Serbia, tra natura e paradisi termali, prendono il via i campionati individuali di scacchi. A Vrnjacka Banja quasi 500 professionisti (493, per l'esattezza) cercheranno la gloria e una qualificazione alla prossima World Cup che arriverà automaticamente per i

Hanno preso il via quest'oggi i Campionati europei individuali di scacchi, che si disputano a Vrnjacka Banja, in Serbia, e andranno avanti fino al prossimo 13 marzo. Undici i turni previsti: cadenza d ...