Savona, autista del bus colpito da un malore mentre guida: maestra si mette al volante ed evita la strage (Di sabato 4 marzo 2023) Ha permesso di salvare la vita a cinquanta bambini, l'eroico gesto di una maestra che, nella giornata di ieri, ha preso il posto dell'autista del bus, colpito da un improvviso malore, evitando una strage in autostrada. Il pullman, diretto a Cuneo per una gita, aveva iniziato a zigzare tra le auto sull'A10: decisiva sarebbe stata ... TAG24.

