Sassuolo, bambino di 3 anni con febbre alta muore in ospedale, doveva uscire il giorno dopo: «Vogliamo la verità» (Di sabato 4 marzo 2023) I genitori del bambino di due anni e mezzo morto all'ospedale di Sassuolo, in provincia di Modena, la notte fra martedì e mercoledì scorsi hanno sporto denuncia ai carabinieri con... Leggi su ilmattino (Di sabato 4 marzo 2023) I genitori deldi duee mezzo morto all'di, in provincia di Modena, la notte fra martedì e mercoledì scorsi hanno sporto denuncia ai carabinieri con...

