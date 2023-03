Sassuolo, bambino di 2 anni e mezzo muore in ospedale: disposta l’autopsia (Di sabato 4 marzo 2023) Tragedia all’ospedale di Sassuolo, in provincia di Modena dove un bambino di soli due anni e mezzo è morto nella notte tra Martedì 28 Febbraio e Mercoledì 1° Marzo 2023 all’interno del nosocomio, dove i genitori lo avevano portato nel pomeriggio a causa delle sue condizioni di salute. Il piccolo, trasferito immediatamente dal Pronto Soccorso ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 4 marzo 2023) Tragedia all’di, in provincia di Modena dove undi soli dueè morto nella notte tra Martedì 28 Febbraio e Mercoledì 1° Marzo 2023 all’interno del nosocomio, dove i genitori lo avevano portato nel pomeriggio a causa delle sue condizioni di salute. Il piccolo, trasferito immediatamente dal Pronto Soccorso ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Piergiulio58 : Bambino morto all'ospedale di Sassuolo, i genitori denunciano. Affidato al reparto di Pediatria, i medici ne avevan… - SkyTG24 : Bambino morto all'ospedale di Sassuolo, i genitori denunciano - sassuolo2000 : Improvvisa morte di un bambino di due anni ricoverato in Pediatria all'Ospedale di Sassuolo -… - vgkosovo : @_talebanikov O chi aveva fatto 1500km per Atalanta a maggio per andare poi a Sassuolo senza biglietto e entrare de… -