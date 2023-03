Sarri | «La differenza tra il mio e il Napoli di Spalletti è che questo vincerà | lo invidio da morire»

(Di sabato 4 marzo 2023) Il tecnico della Lazio, Maurizio, ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa dopo la vittoria contro ilal Maradona «Quando giochi una partita contro squadre come ilsono sempre partite estremamente difficili, per cui pensare di venire qui e dettare legge era difficile, però anche pensare di difendersi per 90 minuti era un suicidio. Abbiamo fatto gol su una lunga fase di possesso nostra, prima avevamo sofferto poi abbiamo atto una fase di palleggio. L’aspetto importante era l’aspetto mentale, convincere i ragazzi che potevano venire qui e fare risultato e questa è già tanta roba perché se uno legge i numeri del. Noi dobbiamo essere umili perché martedì giochiamo in Conference» Sei arrabbiato per i punti persi? «I punti li perdono tutti escludo ilche ...

... C'è un modo per battere il Napoli e l'ha dimostrato nella notte del Maradona la Lazio di Maurizio, impreziosendo il suo colpo grosso con il momentaneo balzo al secondo posto Lal'...... dovremo lavorare per farci trovare pronti a una doppia sfida dove i dettagli faranno la,... le possibili avversarie di Lazio e Fiorentina In Conference League è finita la Lazio didopo ...Accoglienza perCredo che sarà positiva, non vedo perché i napoletani non dovrebbero ... In questo Napoli chi fa laOsimhen e Kvaratskhelia, Kim è un fenomeno, i due terzini sono ...

La differenza tra il Napoli di Sarri e quello di Spalletti sta nei risultati ... IlNapolista

Sebbene vi siano ancora 18 punti di differenza dalla seconda in classifica ... Complimenti a lui, è un grande professionista e un grande calciatore“. Sarri e Spalletti @livephotosport Nel corso della ...Romagnoli 7: Osimhen non ha mai spazio per ricevere palla, il suo lavoro d'esperienza e forza fa la differenza. Hysaj 6 ... grossa mano anche in ripiegamento (37' s.t. Cancellieri s.v.). Sarri 8: ...