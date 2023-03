Sarri: «Io capopopolo? Se arriva dove sicuramente arriva, Spalletti diventerà il re» (Di sabato 4 marzo 2023) Nel post partita di Napoli-Lazio, ai microfoni di Dazn ha parlato l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri. «Nelle ultime partite abbiamo cambiato 21 giocatori. Poi dicono che Sarri non cambia: non cambia a Napoli, ma vedete anche la panchina che ha il Napoli e la mia». Cosa significa questa vittoria? «Significa tre punti. Sono importanti perché presi contro una squadra che sta facendo un campionato a parte e che in casa mi pare aveva fatto 11 vittorie e un pareggio, vincere qui sono tre punti importantissimi. La squadra ha fatto una grande partita, secondo me dal punto di vista tecnico può fare anche di meglio». Sarri sulla cilindrata mentale: «Il problema per noi non è mai stata la singola partita, il nostro problema è trovare attenzione con tranquillità, rispetto all’anno scorso i difetti si sono limitati, ci succede di rado di ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 4 marzo 2023) Nel post partita di Napoli-Lazio, ai microfoni di Dazn ha parlato l’allenatore della Lazio, Maurizio. «Nelle ultime partite abbiamo cambiato 21 giocatori. Poi dicono chenon cambia: non cambia a Napoli, ma vedete anche la panchina che ha il Napoli e la mia». Cosa significa questa vittoria? «Significa tre punti. Sono importanti perché presi contro una squadra che sta facendo un campionato a parte e che in casa mi pare aveva fatto 11 vittorie e un pareggio, vincere qui sono tre punti importantissimi. La squadra ha fatto una grande partita, secondo me dal punto di vista tecnico può fare anche di meglio».sulla cilindrata mentale: «Il problema per noi non è mai stata la singola partita, il nostro problema è trovare attenzione con tranquillità, rispetto all’anno scorso i difetti si sono limitati, ci succede di rado di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Sarri: «Io capopopolo? Se arriva dove sicuramente arriva, Spalletti diventerà il re. Sono contento per lui» A Da… - SSLazioOrg : RT @Max_883: #Sarri è stato un Masaniello dal punto di vista calcistico, capopopolo di una rivolta di un modo di vedere il calcio. Sui cam… - infoitsport : Serie A -Spalletti: 'Sarri capopopolo di una rivolta nel calcio. Applaudivo in piedi il suo Napoli' - comentandofut2 : RT @salv_amoroso: #Spalletti in conferenza stampa pre #NapoliLazio 'Il possesso palla dà la possibilità di decidere dove andare a giocare… - Gianskrt : @razzano_luigi Napoli ha proclamato capopopolo chiunque l'abbia fatta sognare. Cavani, Lavezzi, Mertens, Hamsik, Sa… -