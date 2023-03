Sarri ha tradito il proprio credo, in fondo si è idealisti fino a che non si difende la pagnotta (Di sabato 4 marzo 2023) Festeggiare ogni domenica per i punti di vantaggio vuol dire questo: assorbire una sconfitta, seppur fastidiosa, senza farne drammi, solo attenzione. Piedi a terra ma a Testa Alta! A Coverciano hanno passato una settimana a studiare come battere il Napoli… Stravolgere il proprio credo come ha fatto Sarri. In fondo si è idealisti fino a che non si difende la pagnotta… Vecino si fa un paio di partite ogni paio d’anni e trova sempre il modo di segnare al Napoli. Incredibile, non è un calciatore è un dito nell’occhio. Periodicamente ogni calciatore del Napoli viene contagiato dalla sindrome di Michu. Ma pecchê Olvera non ha tirato? Ma pecchê Elmas non ha passato (a Politano) ma pecchê Pairetto si è ingoiato un paio di minuti di recupero? Provedel, ha ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 4 marzo 2023) Festeggiare ogni domenica per i punti di vantaggio vuol dire questo: assorbire una sconfitta, seppur fastidiosa, senza farne drammi, solo attenzione. Piedi a terra ma a Testa Alta! A Coverciano hanno passato una settimana a studiare come battere il Napoli… Stravolgere ilcome ha fatto. Insi èa che non sila… Vecino si fa un paio di partite ogni paio d’anni e trova sempre il modo di segnare al Napoli. Incredibile, non è un calciatore è un dito nell’occhio. Periodicamente ogni calciatore del Napoli viene contagiato dalla sindrome di Michu. Ma pecchê Olvera non ha tirato? Ma pecchê Elmas non ha passato (a Politano) ma pecchê Pairetto si è ingoiato un paio di minuti di recupero? Provedel, ha ...

