Sarri gode: 'Lazio, grande spirito contro un Napoli che fa un campionato a parte' (Di sabato 4 marzo 2023) 'Che significa questa vittoria? Significa tre punti importantissimi contro una squadra che sta facendo un campionato a parte. Abbiamo giocato una partita di alto livello e secondo me la nostra squadra ... Leggi su gazzetta (Di sabato 4 marzo 2023) 'Che significa questa vittoria? Significa tre punti importantissimiuna squadra che sta facendo un. Abbiamo giocato una partita di alto livello e secondo me la nostra squadra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Sarri gode: 'Lazio, grande spirito contro un Napoli che fa un campionato a parte': Sarri gode: 'Lazio, grande spiri… - GianniVaretto : RT @Gazzetta_it: Sarri gode: 'Lazio, grande spirito contro un Napoli che fa un campionato a parte' #Lazio #NapoliLazio - Gazzetta_it : Sarri gode: 'Lazio, grande spirito contro un Napoli che fa un campionato a parte' #Lazio #NapoliLazio - IlCanturino_24 : Il fatal 3 Marzo per il Napoli contro le romane. Purtroppo quest'anno, ai fini della classifica, conta poco. Intant… - unlazialeabg : #napolivslazio Partita fotocopia del derby Lazio Roma Copia e incolla by Sarri E si gode come maiali -