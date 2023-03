Sarri elogia Spalletti e il Napoli in conferenza e fissa gli obiettivi: le parole (Di sabato 4 marzo 2023) Vittoria fondamentale dei biancocelesti che vincono contro il Napoli e sono momentaneamente secondi. In conferenza stampa è intervenuto Maurizio Sarri che ha parlato della partita e non solo. Lazio Sarri conferenza Lazio, la conferenza stampa di Sarri SULLA PARTITA – “Ci manca la testa? Io non sono d’accordo, poi se volete dirlo fate voi. Abbiamo perso a Genova per un gol alla fine, ma tutti perdono punti in alcune situazioni. Queste sono delle gare in cui puoi fare più bella figura di altre. Perchè trovi di fronte una squadra che giochi a calcio, ma che lascia giocare anche te”. SUL Napoli – “Questo Napoli andrà a vincere e lo invidio da morire. Spalletti è stato un fenomeno, insieme alla società e al ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 4 marzo 2023) Vittoria fondamentale dei biancocelesti che vincono contro ile sono momentaneamente secondi. Instampa è intervenuto Maurizioche ha parlato della partita e non solo. LazioLazio, lastampa diSULLA PARTITA – “Ci manca la testa? Io non sono d’accordo, poi se volete dirlo fate voi. Abbiamo perso a Genova per un gol alla fine, ma tutti perdono punti in alcune situazioni. Queste sono delle gare in cui puoi fare più bella figura di altre. Perchè trovi di fronte una squadra che giochi a calcio, ma che lascia giocare anche te”. SUL– “Questoandrà a vincere e lo invidio da morire.è stato un fenomeno, insieme alla società e al ...

