Sarno, incendio alla Cermetal: sindaco invita popolazione a restare a casa (Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn grosso incendio è divampato intorno alle 16,30 a Sarno in Via Ingegno, Area industriale, lotto n. 17, all'interno dell'azienda Cermetal che commercia rottami ferrosi e materiale non ferroso. Sul posto presenti i Vigili del Fuoco ed i Vigili Urbani che stanno adottando le misure necessarie. E' stato allertato l'ufficio di Protezione Civile del Comune di Sarno. L'amministrazione comunale ha invitato i residenti della zona e tutti i cittadini a non avvicinarsi al luogo dell'incendio per evitare di intralciare le operazioni nonché e soprattutto possibili esalazioni di fumo; per tale motivo si invitano gli occupanti di abitazioni ed uffici che si trovino in prossimità dell'incendio a tenere le finestre accuratamente ...

