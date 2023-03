Sarah Altobello torna sui social per un motivo speciale VIDEO

Leggi su 361magazine

(Di sabato 4 marzo 2023)ta suiper un: ecco cosa ha detto la ex vippona del Gf Vip 7ha concluso la sua esperienza al Grande Fratello Vip giovedì sera, durante l’ultima puntata del reality show andato in onda su Canale 5.ha perso al televoto e ha dovuto abbandonare il gioco. Dopo aver ricevuto una proposta di matrimonio dal suo amico Tony, lacon la sua bella energia è approdata in studio per ricevere l’applauso dei suoi fan. Leggi anche–> Gf Vip: ecco perché è stata annullata la replica su La5 Per lei adesso nuovi progetti e soprattutto tanto sostegno e simpatia da parte dei fan che hanno imparato a conoscerla in questi mesi di permanenza nella casa del Grande ...