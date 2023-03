"Sarà una guerra con la Cina". Caracciolo, terrificante retroscena sulle armi | Video (Di sabato 4 marzo 2023) "La verità è che gli americani sembra che abbiano deciso di accorciare i tempi della guerra in Ucraina". E per Lucio Caracciolo non è una bella notizia, per l'Europa e per il mondo. In studio a Otto e mezzo su La7, ospite di Lilli Gruber, il direttore di Limes e tra i maggiori esperti di geopolitica internazionale analizza le mosse di Casa Bianca e Pentagono e mostra un certo scetticismo: "Bisogna vedere se ci riusciranno... Per loro il problema della Cina è più importante di quello della Russia. L'industria militare americana non può dalla sera alla mattina produrre, per decisione del presidente Biden, quello che servirebbe per armare gli ucraini oltre un certo limite". Secondo Caracciolo, la vera preoccupazione della Difesa americana è un'altra: "Il Pentagono dice: scusate, noi la guerra ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) "La verità è che gli americani sembra che abbiano deciso di accorciare i tempi dellain Ucraina". E per Lucionon è una bella notizia, per l'Europa e per il mondo. In studio a Otto e mezzo su La7, ospite di Lilli Gruber, il direttore di Limes e tra i maggiori esperti di geopolitica internazionale analizza le mosse di Casa Bianca e Pentagono e mostra un certo scetticismo: "Bisogna vedere se ci riusciranno... Per loro il problema dellaè più importante di quello della Russia. L'industria militare americana non può dalla sera alla mattina produrre, per decisione del presidente Biden, quello che servirebbe per armare gli ucraini oltre un certo limite". Secondo, la vera preoccupazione della Difesa americana è un'altra: "Il Pentagono dice: scusate, noi la...

