Sara Pedri, due anni fa la scomparsa della giovane ginecologa. Forlì la ricorda, Trento decide sul processo (Di sabato 4 marzo 2023) La sua auto fu ritrovata nei pressi del ponte di Mostizzolo. L'ex primario e la vice dell'ospedale Santa Chiara indagati per maltrattamenti, la Procura protrebbe rinviarli a giudizio

