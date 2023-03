Sarà nerazzurro | post Lukaku da sogno | Milan superato

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : UFFICIALE - FC Internazionale Milano annuncia di aver siglato un accordo di partnership con Recrowd, prima piattafo… - ferrantelli94 : RT @InterHubOff: ?? Il nuovo contratto di Hakan Çalhanoglu con l'Inter sarà valido fino a giugno 2027, firma nelle prossime settimane. Il cl… - cris_nerazzurro : @ilFrank77 Non sarà troppo leggero? - cris_nerazzurro : @pisto_gol @TuttoMercatoWeb La comunicazione del giornalismo italiano Maurizio sta rasentanto minimi storici inquie… - nicolettcariolo : RT @piacere_inter: ??????? Il nuovo contratto di Hakan #Calhanoglu con l'#Inter sarà valido fino a giugno 2027, firma nelle prossime settimane… -

Nel prossimo turno l'Atalantaimpegnata in trasferta a Napoli. 91' - Dentro VORLICKY, fuori ... Ma il difensoreera in fuorigioco. 59' - Dentro PEREYRA per ARSLAN. 58' - OCCASIONE PER L'...Il club, dopo aver vinto lo scudetto con Antonio Conte, l'anno scorso puntava a bissare ... E la maggior parte sono italiani, se si vuole dare uno sguardo anche a quella chela Nazionale ...Al 35 è ancora Palermo con Verre dal limite, ma è facile per l'estremo difensore... Conti: 'Occasione storica di riqualificazione' Pisa - Palermodiretta da Ivano Pezzuto di Lecce