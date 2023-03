Sapiens – Un solo pianeta | le anticipazioni sulla puntata di oggi | 4 marzo

(Di sabato 4 marzo 2023) 2023 Stasera, sabato 42023, alle ore 21.45 su Rai 3 va in onda– Un, l’appuntamento con la divulgazione scientifica e ambientale condotto da Mario Tozzi. Ogni persona produce fino a mezzo chilo di escrementi al giorno: moltiplicando questo valore per otto miliardi, ovvero il numero di abitanti delTerra, risulta evidente quanto sia gigantesco il volume di deiezioni umane che ci assediano. Anche le urine, fonte straordinaria di azoto, sono una risorsa preziosa che non siamo in grado di valorizzare. La nuova stagione dimette al centro una risorsa economica e naturale: le nostre deiezioni corporee. Attraverso una storia che si snoda nel corso dellasi affronta il tema della questione igienica, conquista cruciale per lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiTre : La nostra “materia oscura” è l’ultima frontiera tra noi e l’economia circolare e il corretto reintegro dei nutrient… - RaiTre : Ci potrebbe essere una fine del mondo attraverso le eruzioni vulcaniche? Perché abbiamo trascurato questa ipotesi?… - RaiTre : È possibile cercare di limitare i danni attraverso l’unico strumento che abbiamo per proteggerci, la conoscenza? D… - albio77 : RT @RaiTre: La nostra “materia oscura” è l’ultima frontiera tra noi e l’economia circolare e il corretto reintegro dei nutrienti su questo… - Nat_Casatelli : RT @RaiTre: La nostra “materia oscura” è l’ultima frontiera tra noi e l’economia circolare e il corretto reintegro dei nutrienti su questo… -

Stasera in TV: I Programmi in prima serata, Sabato 4 Marzo 2023 The Voice Kids , il talent show condotto da Antonella Clerici, in onda dalle 21.25 su Rai 1 La materia oscura a "" Un...Una storia di successo: andare via e partire lungamente non significaconoscere una nuova ... Vale per ogni dove e per ogni emigrazione: le storie raccontano esperienze diche hanno ...Terzo appuntamento stagionale con" Unpianeta . Stasera 4 marzo, alle 21.45 su Rai3 , Mario Tozzi tornerà con una puntata dedicata all' organismo umano e, in particolare, il suo apparato escretore. Con il geologo e ...

Sapiens - Un solo pianeta, la nuova puntata stasera in tv: le anticipazioni Today.it

Sapiens, Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 4 marzo 2023, alle ore 21.45 su Rai 3. Scopri di più ...Stasera 4 marzo su Rai 3 torna Sapiens, un solo pianeta . L'argomento non è di quelli che vengono trattatati spesso. Si parlerà ...