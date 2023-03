Sapiens - Un solo pianeta | la nuova puntata stasera in tv | le anticipazioni

(Di sabato 4 marzo 2023) Nuovo appuntamento con Mario Tozzi e il suo “- Un”. Quella che va in onda oggi, sabato 4 marzo 2023 a partire dalle 21.45, è unamolto particolare: quali e quanti risorse – talvolta non sfruttate...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiTre : Ci potrebbe essere una fine del mondo attraverso le eruzioni vulcaniche? Perché abbiamo trascurato questa ipotesi?… - RaiTre : È possibile cercare di limitare i danni attraverso l’unico strumento che abbiamo per proteggerci, la conoscenza? D… - SMSNEWSOFFICIAL : La materia oscura a “Sapiens – Un solo pianeta” - Fab8Ro : @Carlo08_1962 @LaZanzaraR24 @ellyesse @giucruciani Solo una persona di pessimo gusto può reputare 'simpatico' un bu… - _GioDiMaggio : Prendere a schiaffi e calci un asino rappresenta il minimo encefalico richiesto per essere appena considerati facen… -

Terzo appuntamento stagionale con" Unpianeta . Stasera 4 marzo, alle 21.45 su Rai3 , Mario Tozzi tornerà con una puntata dedicata all' organismo umano e, in particolare, il suo apparato escretore. Con il geologo e ...International 2 23:00 - Tg2 Dossier Rai 3 19:00 - Tg3 19:30 - Tg Regione 20:00 - Blob 20:20 - Le parole 21:45 -- Unpianeta 00:00 - Tg3 Mondo 00:25 - Tg3 Agenda del Mondo 00:30 - Meteo ..." Unpianeta, ore 21:45 su Rai 3 Mario Tozzi torna con un programma che pone l'attenzione sul nostro pianeta e sui comportamenti dell'uomo per preservarlo. Chi trova un amico trova un ...

Sapiens - un solo pianeta - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

Si pensava che anche la nostra penisola fosse stata un rifugio per genti con occhi e pelle scura che la abitavano prima dei ghiacci. Dopo il loro ritiro arrivarono da Est gli agricoltori con pelle e o ...(ANSA) - MILANO, 27 FEB - L'uso di arco e frecce è stato portato in Europa dai primi Sapiens giunti dall'Africa 54.000 anni fa: lo dimostra il ritrovamento di punte in selce nella grotta di Mandrin ne ...