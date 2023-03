“Sapete che ha fatto?” GF Vip | caos in casa tra Daniele e Oriana | cosa è successo

(Di sabato 4 marzo 2023) NEWS TV. Grossa lite a GF Vip 7, di nuovo traMarzoli eDal Moro. Si sono raggiunti momenti di grande tensione dopo la diretta di ieri sera, 3 marzo 2023. Ecco infatti che tra i due scoppia una lite riguardo alla supposizione dirispetto alla scelta di che nominare dine ha la certezza. Leggi anche: “GF Vip 7”, Pier Silvio Berlusconi cancella la messa in onda: cos’èLeggi anche: “GF Vip 7”, sfogo choc di due ex concorrenti: “Minacciate di morte”traMarzoli eDal Moro dopo la diretta Dopo la puntata del GF vip 7 traMarzoli eDal Moro è scoppiata una nuova lite. La Marzoli urla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : “Sapete, la guerra che è stata lanciata contro di noi, e che noi stiamo cercando di fermare…”. Sentite la reazione… - MilkoSichinolfi : Sapete cosa trovo intollerabile della polemica innescata dalla destra sulla militanza nel Pd della preside Savino ?… - FBiasin : Andata degli ottavi di #ChampionsLeague: - 3 vittorie su 3 delle italiane. - 0 vittorie su 4 delle inglesi. Sapet… - AnelloVincenza : RT @niett_ina: SAPETE COME FINIRÀ,CHE QUESTO AVVICINAMENTO SARÀ VISTO CHE LE PAROLE DELLA BRUGANELLI ERANO VERE CHE TAVASSI LI MANIPOLAVA,L… - PBMC72 : @cris_cersei Avete rotto a prendervela con Giorgia lo sapete se sale la Sch.... che succede a noi non punturati? -

... Signora Lorena Bianchetti, anche gli autori, i redattori, i tecnici e tutti colorocollaborano al programma. Ed estendo il mio saluto anche a quanti vi hanno preceduto in passato. Come, ...Aveva urlato loroli avrebbe uccisi. "Voi nonchi sono io - aveva gridato ai poliziotti - io ho cinque case in Russia e ho come avvocato lo stesso di Berlusconiè una potenza. Io me ne ...Specificando poi'il governo è andato come voiin Calabria il giorno stesso di questa tragedia. E' andato il ministro Piantedosi, siamo stati presenti da subito, dopo diè andato anche ...

Non sapete che ha detto all'arbitra, stangate per dirigente e ultras misogini Corriere della Sera

Che fare Come già sapete, Otto in generale va piuttosto d’accordo con i cani di casa; o, per meglio dire, è abbastanza bullo e sicuro di sé per non curarsene mai troppo, né in casa e neppure in ...Domani torna il campionato Serie BKT. Al "Libero Liberati" di Terni le Fere vanno a caccia della vittoria casalinga che manca dalla gara contro il Modena ...