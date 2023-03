Sanità: per Newsweek il Gemelli è il miglior ospedale italiano (Di sabato 4 marzo 2023) Sanità: per Newsweek il Gemelli è il primo ospedale italiano. UGL: “Riconoscere merito degli operatori” Sanità: per Newsweek il Gemelli vene considerato il miglior ospedale italiano. “La notizia che per il terzo anno consecutivo il Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS vene considerato dal magazine statunitense Newseek il miglior ospedale italiano, e 38esimo in ambito internazionale, premia il grande sforzo compiuto dal personale del nosocomio capitolino per garantire assistenza di qualità” dichiarano Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale della UGL Salute e Valerio Franceschini, Segretario Provinciale di Roma. “Si tratta ... Leggi su puntomagazine (Di sabato 4 marzo 2023): perilè il primo. UGL: “Riconoscere merito degli operatori”: perilvene considerato il. “La notizia che per il terzo anno consecutivo il Policlinico Universitario A.IRCCS vene considerato dal magazine statunitense Newseek il, e 38esimo in ambito internazionale, premia il grande sforzo compiuto dal personale del nosocomio capitolino per garantire assistenza di qualità” dichiarano Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale della UGL Salute e Valerio Franceschini, Segretario Provinciale di Roma. “Si tratta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : Dopo Crosetto, anche quel fenomeno di Giorgetti chiede di escludere le spese militari dal Patto di stabilità e cres… - CarloCalenda : In Italia servono 24 mesi per una mammografia, eppure per il nostro Governo la sanità non è una priorità. L'ennesim… - CarloCalenda : Liste d'attesa infinite, cittadini indebitati per curarsi. È la fotografia di una sanità a pezzi. Il 9/3 alle 18 a… - DanielaZini1 : RT @Gitro77: Dopo Crosetto, anche quel fenomeno di Giorgetti chiede di escludere le spese militari dal Patto di stabilità e crescita. Le sp… - fekb65 : RT @Gitro77: Dopo Crosetto, anche quel fenomeno di Giorgetti chiede di escludere le spese militari dal Patto di stabilità e crescita. Le sp… -